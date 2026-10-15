Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव में वोटर्स तक शराब सप्लाई की बड़ी साजिश! ताबड़तोड़ कार्रवाई और भारी जब्ती से हड़कंप

राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध शराब खपाने और बांटने की साजिशों पर राज्य आबकारी विभाग ने करारा प्रहार किया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में शराब की अवैध तस्करी और निर्माण पर नकेल कसने के लिए विभाग ने पूरे प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान छेड़ दिया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के कड़े निर्देशों पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में आबकारी टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस प्रदेशव्यापी कार्रवाई से अवैध शराब का निर्माण और तस्करी करने वाले असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।