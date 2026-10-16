Rajasthan Panchayat Election 2026: दूसरे चरण के लिए BJP ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, जानिए किसे-कहां से मिला टिकट?

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2026 को लेकर चुनावी माहौल अब पूरी तरह चरम पर पहुंच चुका है। राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को निष्पक्ष और मजबूती से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने रणनीति को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी करनी शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा गहन मंथन और स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, राजगढ़ और थानागाजी क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। इस नई सूची के जारी होते ही संबंधित ग्रामीण अंचलों और चुनावी मंडलों में राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है।