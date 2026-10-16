Rajasthan Panchayat Election 2026: दूसरे चरण के लिए BJP ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, जानिए किसे-कहां से मिला टिकट?

Rajasthan BJP - AI Pic
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2026 को लेकर चुनावी माहौल अब पूरी तरह चरम पर पहुंच चुका है। राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को निष्पक्ष और मजबूती से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने रणनीति को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी करनी शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा गहन मंथन और स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, राजगढ़ और थानागाजी क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। इस नई सूची के जारी होते ही संबंधित ग्रामीण अंचलों और चुनावी मंडलों में राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है।
दूसरे चरण की इस घोषणा में पार्टी ने जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य दोनों ही स्तरों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की इस सूची में स्थानीय जातीय समीकरणों, समर्पित कार्यकर्ताओं और जीतने योग्य चेहरों को प्राथमिकता दी गई है।
प्रदेश के पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में आने वाले इन जिलों में पंचायत चुनाव हमेशा से काफी दिलचस्प और वर्चस्व की लड़ाई माने जाते हैं, इसलिए बीजेपी की इस सूची पर पूरे प्रदेश की राजनीतिक निगाहें टिकी हुई थीं।
कोटपूतली-बहरोड़ नए जिले के गठन के बाद यह पहला बड़ा ग्रामीण चुनाव है, जहां दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए अपनी पकड़ साबित करना बेहद जरूरी हो गया है। बीजेपी ने इस क्षेत्र की विभिन्न पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्डों के लिए ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है जो लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और ग्रामीण जनता के बीच उनका अच्छा सामाजिक प्रभाव है।
इसी तरह अलवर जिले में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अलवर के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ समय में कृषि, पानी और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर काफी चर्चा रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सही और लोकप्रिय उम्मीदवारों के चयन से जिला परिषद में पार्टी का बोर्ड बनाने में काफी मदद मिलेगी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होते ही समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया है।
अलवर जिले के प्रमुख विधानसभा और ब्लॉक क्षेत्रों में शामिल राजगढ़ और थानागाजी में भी बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। थानागाजी और राजगढ़ पंचायत समितियों के वार्डों के लिए जारी की गई सूची में युवाओं और अनुभवी नेताओं का मिला-जुला संतुलन देखने को मिल रहा है।
स्थानीय स्तर पर टिकट न मिलने से कुछ दावेदारों में नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला प्रभारियों ने असंतुष्टों को मनाने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी संभाल ली है। नेताओं का कहना है कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को पहुंचाना और पंचायती राज संस्थाओं में कमल खिलाना है।
|वार्ड संख्या
|आरक्षण श्रेणी
|प्रत्याशी का नाम
|1
|सामान्य महिला
|माया गुर्जर
|2
|सामान्य महिला
|सरोज देवी
|3
|सामान्य
|राजसिंह शेखावत
|4
|सामान्य
|गिर्राज प्रसाद
|5
|सामान्य महिला
|मीना देवी शर्मा
|6
|सामान्य महिला
|मीना देवी
|7
|सामान्य
|प्रियंका
|8
|सामान्य
|सुमित कुमार
|9
|एस.टी. महिला
|शान्ति
|10
|सामान्य महिला
|राजन्ती देवी
|11
|सामान्य महिला
|रेखा कँवर
|12
|एस.सी. महिला
|पन्नी देवी
|13
|सामान्य
|ममता
|14
|एस.सी.
|प्रदीप सिंह
|15
|एस.सी.
|अशोक वर्मा
|16
|ओ.बी.सी.
|लीलाराम कुम्हार
|17
|एस.टी.
|कौशल्या देवी
|18
|एस.टी. महिला
|राजेश्वरी मीना
|19
|एस.टी.
|मूली देवी
|20
|एस.टी.
|बीना देवी
|21
|एस.टी. महिला
|राजन्ती देवी
|वार्ड संख्या
|आरक्षण श्रेणी
|प्रत्याशी का नाम
|1
|सामान्य
|मोहर सिंह
|2
|सामान्य
|वीरेन्द्र कुमार
|3
|ओ.बी.सी. महिला
|पिंकी यादव
|4
|सामान्य
|विचाराधीन
|5
|एस.टी. महिला
|माया
|6
|सामान्य
|नरेश कुमार शर्मा
|7
|सामान्य महिला
|रितिका चौहान
|8
|एस.सी. महिला
|कुक्की
|9
|सामान्य
|विचाराधीन
|10
|सामान्य महिला
|बबीता
|11
|एस.टी.
|दिनेश चन्द मीना
|12
|एस.सी.
|पन्ना लाल
|13
|सामान्य महिला
|भजन कौर
|14
|एस.सी.
|सुरेश चन्द
|15
|ओ.बी.सी.
|ओमप्रकाश यादव
|16
|सामान्य महिला
|अफसरी
|17
|सामान्य महिला
|पिंकी देवी
|18
|सामान्य महिला
|कविता
|19
|एस.सी.
|योगेश कुमार
|20
|ओ.बी.सी.
|मोहित जाँगिड़
|21
|सामान्य महिला
|रिक्त
|22
|ओ.बी.सी. महिला
|रिक्त
|23
|ओ.बी.सी.
|गिर्राज प्रसाद
|24
|सामान्य
|सूरज कुमार
|25
|एस.सी. महिला
|सुमन
|वार्ड संख्या
|आरक्षण श्रेणी
|प्रत्याशी का नाम
|1
|सामान्य महिला
|रेणु
|2
|सामान्य
|उम्मेद सिंह भाया
|3
|सामान्य
|बलवान यादव
|4
|सामान्य
|राजपाल यादव
|5
|सामान्य महिला
|सुनिता यादव
|6
|सामान्य महिला
|डॉ. सुनिता यादव
|7
|एस.सी.
|भूपसिंह गोठवाल
|8
|एस.सी. महिला
|मनीषा
|9
|एस.सी.
|ओम प्रकाश
|10
|सामान्य
|रमेश देवी
|11
|ओ.बी.सी. महिला
|सुनिता चनेजा
|12
|ओ.बी.सी.
|विचाराधीन
|13
|सामान्य महिला
|सुरेखा कंवर
|वार्ड संख्या
|आरक्षण श्रेणी
|प्रत्याशी का नाम
|1
|सामान्य
|पिंकी मीना
|2
|सामान्य महिला
|सुनीता चौधरी
|3
|एस.सी.
|मोनू नागर
|4
|सामान्य
|रतन सिंह गुर्जर
|5
|सामान्य महिला
|हाजरा बानो
|6
|एस.सी.
|रिक्त
|7
|एस.सी. महिला
|बबीता
|8
|सामान्य महिला
|विचाराधीन
|9
|सामान्य
|रमेश चन्द मीना
|10
|ओ.बी.सी.
|रामपति
|11
|एस.टी.
|रिक्त
|12
|एस.टी. महिला
|रिक्त
|13
|सामान्य महिला
|संध्या शर्मा
|14
|एस.टी.
|मंगल राम मीना
|15
|ओ.बी.सी. महिला
|रंभा देवी
|16
|सामान्य
|भीम सिंह
|17
|सामान्य महिला
|विशाल चौधरी
|वार्ड संख्या
|आरक्षण श्रेणी
|प्रत्याशी का नाम
|1
|एस.सी.
|मुकेश कुमार बैरवा
|2
|सामान्य महिला
|कृपा गुर्जर
|3
|एस.सी.
|भोमाराम
|4
|सामान्य
|रामगोपाल मीना
|5
|सामान्य
|विचाराधीन
|6
|सामान्य
|मुकेश कुमार गुर्जर
|7
|एस.सी. महिला
|अंजू बाई खटीक
|8
|एस.सी. महिला
|ललता देवी
|9
|एस.टी. महिला
|भोती देवी
|10
|सामान्य महिला
|गुलबाई
|11
|सामान्य महिला
|जमीला देवी
|12
|सामान्य
|दीपक शर्मा
|13
|एस.टी. महिला
|निर्मला देवी मीना
|14
|सामान्य महिला
|कबूल देवी
|15
|सामान्य महिला
|उगंती देवी
|16
|सामान्य
|प्रदीप कुमार मीना
|17
|एस.टी.
|सुरेश चन्द मीना
|18
|सामान्य महिला
|अनुराधा मीना
|19
|एस.टी.
|शिवराम मीना
|20
|ओ.बी.सी.
|मनीष कुमार गुर्जर
|21
|एस.टी.
|सुरेश चन्द
|22
|एस.सी.
|हेतराम
|23
|सामान्य महिला
|बिरमा देवी
|वार्ड संख्या
|आरक्षण श्रेणी
|प्रत्याशी का नाम
|1
|सामान्य महिला
|छोटी देवी
|2
|एस.सी.
|सोहनलाल
|3
|सामान्य
|कुंती
|4
|सामान्य महिला
|पूजा देवी
|5
|एस.सी.
|प्रताप बैरवा
|6
|ओ.बी.सी. महिला
|सुनीता
|7
|एस.सी. महिला
|अनीता
|8
|सामान्य
|विचाराधीन
|9
|सामान्य
|रुपचंद
|10
|सामान्य महिला
|विचाराधीन
|11
|सामान्य
|वीरेन्द्र सिंह चौधरी
|12
|सामान्य महिला
|हेमलता देवी
|13
|एस.सी. महिला
|पूजा जाटव
|14
|ओ.बी.सी. महिला
|गीता देवी
|15
|सामान्य महिला
|अलका
|16
|सामान्य
|सतपाल सिंह
|17
|ओ.बी.सी.
|अनीता सैनी
|18
|एस.टी. महिला
|नीलम मीना
|19
|एस.सी.
|विचाराधीन
|20
|ओ.बी.सी.
|भरत लाल यादव
|21
|सामान्य महिला
|मीनाक्षी
|22
|एस.सी.
|सुमन बाई मीना
|23
|सामान्य
|मनोज कुमार शर्मा
नोट: सभी नाम और आरक्षण श्रेणियां आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार रखी गई हैं। पृष्ठ 6 के वार्ड 5 में मूल सूची में दिया गया नाम प्रताप बैरवा हिंदी में लिखा गया है। “विचाराधीन” और “रिक्त” की स्थितियों को अलग-अलग ही रखा गया है।
प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी होते ही अब सभी उम्मीदवार अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे दलबल के साथ नामांकन दाखिल करने की तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरे चरण के लिए तय तिथियों के अनुसार प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों के साथ रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष पर्चा दाखिल करेंगे।
इसके साथ ही गांवों की चौपालों, ढाणियों और मजरा-टोलों में चुनावी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी अपनी-अपनी पंचायतों में डोर-टू-डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर वोट मांग रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीण जनता को मिला है, जिसके आधार पर बीजेपी दूसरे चरण के चुनावों में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी।
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