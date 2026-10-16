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Rajasthan Panchayat Election 2026: दूसरे चरण के लिए BJP ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, जानिए किसे-कहां से मिला टिकट?

BJP Candidate List 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, राजगढ़ और थानागाजी के उम्मीदवारों का ऐलान।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Oct 16, 2026

rajasthan panchayat chunav bjp candidate list second phase kotputli alwar

Rajasthan BJP - AI Pic

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2026 को लेकर चुनावी माहौल अब पूरी तरह चरम पर पहुंच चुका है। राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को निष्पक्ष और मजबूती से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने रणनीति को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी करनी शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा गहन मंथन और स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, राजगढ़ और थानागाजी क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। इस नई सूची के जारी होते ही संबंधित ग्रामीण अंचलों और चुनावी मंडलों में राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है।

दूसरे चरण की इस घोषणा में पार्टी ने जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य दोनों ही स्तरों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की इस सूची में स्थानीय जातीय समीकरणों, समर्पित कार्यकर्ताओं और जीतने योग्य चेहरों को प्राथमिकता दी गई है।

प्रदेश के पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में आने वाले इन जिलों में पंचायत चुनाव हमेशा से काफी दिलचस्प और वर्चस्व की लड़ाई माने जाते हैं, इसलिए बीजेपी की इस सूची पर पूरे प्रदेश की राजनीतिक निगाहें टिकी हुई थीं।

कोटपूतली-बहरोड़ और अलवर क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत घेराबंदी

कोटपूतली-बहरोड़ नए जिले के गठन के बाद यह पहला बड़ा ग्रामीण चुनाव है, जहां दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए अपनी पकड़ साबित करना बेहद जरूरी हो गया है। बीजेपी ने इस क्षेत्र की विभिन्न पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्डों के लिए ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है जो लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और ग्रामीण जनता के बीच उनका अच्छा सामाजिक प्रभाव है।

इसी तरह अलवर जिले में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अलवर के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ समय में कृषि, पानी और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर काफी चर्चा रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सही और लोकप्रिय उम्मीदवारों के चयन से जिला परिषद में पार्टी का बोर्ड बनाने में काफी मदद मिलेगी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होते ही समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया है।

राजगढ़ और थानागाजी में भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान

अलवर जिले के प्रमुख विधानसभा और ब्लॉक क्षेत्रों में शामिल राजगढ़ और थानागाजी में भी बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। थानागाजी और राजगढ़ पंचायत समितियों के वार्डों के लिए जारी की गई सूची में युवाओं और अनुभवी नेताओं का मिला-जुला संतुलन देखने को मिल रहा है।

स्थानीय स्तर पर टिकट न मिलने से कुछ दावेदारों में नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला प्रभारियों ने असंतुष्टों को मनाने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी संभाल ली है। नेताओं का कहना है कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को पहुंचाना और पंचायती राज संस्थाओं में कमल खिलाना है।

राजस्थान पंचायत चुनाव: वार्डवार प्रत्याशियों की सूची

जिला अलवर — पंचायत समिति थानागाजी

वार्ड संख्याआरक्षण श्रेणीप्रत्याशी का नाम
1सामान्य महिलामाया गुर्जर
2सामान्य महिलासरोज देवी
3सामान्यराजसिंह शेखावत
4सामान्यगिर्राज प्रसाद
5सामान्य महिलामीना देवी शर्मा
6सामान्य महिलामीना देवी
7सामान्यप्रियंका
8सामान्यसुमित कुमार
9एस.टी. महिलाशान्ति
10सामान्य महिलाराजन्ती देवी
11सामान्य महिलारेखा कँवर
12एस.सी. महिलापन्नी देवी
13सामान्यममता
14एस.सी.प्रदीप सिंह
15एस.सी.अशोक वर्मा
16ओ.बी.सी.लीलाराम कुम्हार
17एस.टी.कौशल्या देवी
18एस.टी. महिलाराजेश्वरी मीना
19एस.टी.मूली देवी
20एस.टी.बीना देवी
21एस.टी. महिलाराजन्ती देवी

जिला अलवर — पंचायत समिति उमरैण

वार्ड संख्याआरक्षण श्रेणीप्रत्याशी का नाम
1सामान्यमोहर सिंह
2सामान्यवीरेन्द्र कुमार
3ओ.बी.सी. महिलापिंकी यादव
4सामान्यविचाराधीन
5एस.टी. महिलामाया
6सामान्यनरेश कुमार शर्मा
7सामान्य महिलारितिका चौहान
8एस.सी. महिलाकुक्की
9सामान्यविचाराधीन
10सामान्य महिलाबबीता
11एस.टी.दिनेश चन्द मीना
12एस.सी.पन्ना लाल
13सामान्य महिलाभजन कौर
14एस.सी.सुरेश चन्द
15ओ.बी.सी.ओमप्रकाश यादव
16सामान्य महिलाअफसरी
17सामान्य महिलापिंकी देवी
18सामान्य महिलाकविता
19एस.सी.योगेश कुमार
20ओ.बी.सी.मोहित जाँगिड़
21सामान्य महिलारिक्त
22ओ.बी.सी. महिलारिक्त
23ओ.बी.सी.गिर्राज प्रसाद
24सामान्यसूरज कुमार
25एस.सी. महिलासुमन

जिला कोटपूतली-बहरोड़ — जिला परिषद कोटपूतली-बहरोड़

वार्ड संख्याआरक्षण श्रेणीप्रत्याशी का नाम
1सामान्य महिलारेणु
2सामान्यउम्मेद सिंह भाया
3सामान्यबलवान यादव
4सामान्यराजपाल यादव
5सामान्य महिलासुनिता यादव
6सामान्य महिलाडॉ. सुनिता यादव
7एस.सी.भूपसिंह गोठवाल
8एस.सी. महिलामनीषा
9एस.सी.ओम प्रकाश
10सामान्यरमेश देवी
11ओ.बी.सी. महिलासुनिता चनेजा
12ओ.बी.सी.विचाराधीन
13सामान्य महिलासुरेखा कंवर

जिला अलवर — पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़

वार्ड संख्याआरक्षण श्रेणीप्रत्याशी का नाम
1सामान्यपिंकी मीना
2सामान्य महिलासुनीता चौधरी
3एस.सी.मोनू नागर
4सामान्यरतन सिंह गुर्जर
5सामान्य महिलाहाजरा बानो
6एस.सी.रिक्त
7एस.सी. महिलाबबीता
8सामान्य महिलाविचाराधीन
9सामान्यरमेश चन्द मीना
10ओ.बी.सी.रामपति
11एस.टी.रिक्त
12एस.टी. महिलारिक्त
13सामान्य महिलासंध्या शर्मा
14एस.टी.मंगल राम मीना
15ओ.बी.सी. महिलारंभा देवी
16सामान्यभीम सिंह
17सामान्य महिलाविशाल चौधरी

जिला अलवर — पंचायत समिति राजगढ़

वार्ड संख्याआरक्षण श्रेणीप्रत्याशी का नाम
1एस.सी.मुकेश कुमार बैरवा
2सामान्य महिलाकृपा गुर्जर
3एस.सी.भोमाराम
4सामान्यरामगोपाल मीना
5सामान्यविचाराधीन
6सामान्यमुकेश कुमार गुर्जर
7एस.सी. महिलाअंजू बाई खटीक
8एस.सी. महिलाललता देवी
9एस.टी. महिलाभोती देवी
10सामान्य महिलागुलबाई
11सामान्य महिलाजमीला देवी
12सामान्यदीपक शर्मा
13एस.टी. महिलानिर्मला देवी मीना
14सामान्य महिलाकबूल देवी
15सामान्य महिलाउगंती देवी
16सामान्यप्रदीप कुमार मीना
17एस.टी.सुरेश चन्द मीना
18सामान्य महिलाअनुराधा मीना
19एस.टी.शिवराम मीना
20ओ.बी.सी.मनीष कुमार गुर्जर
21एस.टी.सुरेश चन्द
22एस.सी.हेतराम
23सामान्य महिलाबिरमा देवी

जिला अलवर — पंचायत समिति मालाखेड़ा

वार्ड संख्याआरक्षण श्रेणीप्रत्याशी का नाम
1सामान्य महिलाछोटी देवी
2एस.सी.सोहनलाल
3सामान्यकुंती
4सामान्य महिलापूजा देवी
5एस.सी.प्रताप बैरवा
6ओ.बी.सी. महिलासुनीता
7एस.सी. महिलाअनीता
8सामान्यविचाराधीन
9सामान्यरुपचंद
10सामान्य महिलाविचाराधीन
11सामान्यवीरेन्द्र सिंह चौधरी
12सामान्य महिलाहेमलता देवी
13एस.सी. महिलापूजा जाटव
14ओ.बी.सी. महिलागीता देवी
15सामान्य महिलाअलका
16सामान्यसतपाल सिंह
17ओ.बी.सी.अनीता सैनी
18एस.टी. महिलानीलम मीना
19एस.सी.विचाराधीन
20ओ.बी.सी.भरत लाल यादव
21सामान्य महिलामीनाक्षी
22एस.सी.सुमन बाई मीना
23सामान्यमनोज कुमार शर्मा

नोट: सभी नाम और आरक्षण श्रेणियां आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार रखी गई हैं। पृष्ठ 6 के वार्ड 5 में मूल सूची में दिया गया नाम प्रताप बैरवा हिंदी में लिखा गया है। “विचाराधीन” और “रिक्त” की स्थितियों को अलग-अलग ही रखा गया है।

नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तेज, गांवों में शुरू हुआ डोर-टू-डोर कैंपेन

प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी होते ही अब सभी उम्मीदवार अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे दलबल के साथ नामांकन दाखिल करने की तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरे चरण के लिए तय तिथियों के अनुसार प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों के साथ रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष पर्चा दाखिल करेंगे।

इसके साथ ही गांवों की चौपालों, ढाणियों और मजरा-टोलों में चुनावी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी अपनी-अपनी पंचायतों में डोर-टू-डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर वोट मांग रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीण जनता को मिला है, जिसके आधार पर बीजेपी दूसरे चरण के चुनावों में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी।

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Updated on:

16 Oct 2026 09:21 am

Published on:

16 Oct 2026 09:21 am

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