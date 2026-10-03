सिरोही में संत त्रिवेणीगिरी महाराज की हत्या, आश्रम की छत पर मिला सड़ा-गला शव, इलाके में फैली सनसनी

संत त्रिवेणीगिरी महाराज लंबे समय से कबेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित आश्रम में निवास कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें मंगलवार शाम तक देखा गया था। इसके बाद उनका पता नहीं चला। गुरुवार शाम आश्रम की छत से तेज दुर्गंध आने पर कुछ भक्त ऊपर पहुंचे, जहां संत का शव पलंग पर पड़ा मिला। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा, पुलिस निरीक्षक ओमप्रकाश चौधरी मय जाब्ता रात करीब नौ बजे मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव काफी सड़ जाने के कारण रात में पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हो सकी।