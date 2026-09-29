Rajasthan: पहचान छिपाकर सिरोही में क्यों रह रही थी लड़की? खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में खुला राज

Sirohi Police: विदेशी नागरिकों के निष्कासन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के बीच सिरोही पुलिस ने रोहिड़ा थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध विदेशी महिला को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार, महिला ने प्रारंभिक पूछताछ में खुद को असम निवासी बताया था, लेकिन जिला विशेष शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की विस्तृत पूछताछ में उसने अपनी पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में बताई। अब महिला को बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया के लिए संबंधित एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है।