Kota News: महिला के साथ सरेआम बदसलूकी करने वाला ASI सस्पेंड, बारां एसपी ने की कार्रवाई

मामला कोटा शहर में झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर का है। जानकारी के अनुसार, एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ अस्पताल आए थे। वहां से बाहर निकलते समय एएसआई अरविंद सिंह हाड़ा उनके पास पहुंचा और इशारा करने को लेकर सवाल करने लगा। डॉक्टर ने बताया कि वह एएसआई को नहीं जानते और अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अस्पताल आए हैं। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि एएसआई ने डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। डॉक्टर के अनुसार, एएसआई शराब के नशे में था और लगातार अभद्र व्यवहार कर रहा था। इस दौरान उसने महिला के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश भी की।