Kota Mandi Bhav: सोयाबीन-सरसों तेज, चीनी के भाव एक दिन में 150 रुपए बढ़े; सोना-चांदी में गिरावट

कोटा। भामाशाहमंडी में बुधवार को कृषि जिंसों की बंपर आवक के बीच सोयाबीन और सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई, जबकि धान गीला, चना और उड़द में मंदी रही। मंडी में करीब 2.25 लाख कट्टे कृषि जिंसों की आवक हुई। नए सोयाबीन की आवक 80 हजार कट्टे रही। दूसरी ओर, किराना बाजार में चीनी के भाव एक ही दिन में 150 रुपए प्रति क्विंटल उछल गए और खाद्य तेलों में 40 रुपए प्रति टिन की तेजी रही। सर्राफा बाजार में इसके उलट सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 6,500 रुपए प्रति किलो टूट गई, जबकि जेवराती सोने में 1,000 रुपए की कमी आई।