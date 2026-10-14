Kota Mandi Bhav: सोयाबीन-सरसों तेज, चीनी के भाव एक दिन में 150 रुपए बढ़े; सोना-चांदी में गिरावट

Kota Mandi Bhav: मंडी के बाहर वाहनों की कतार (फोटो-पत्रिका)
कोटा। भामाशाहमंडी में बुधवार को कृषि जिंसों की बंपर आवक के बीच सोयाबीन और सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई, जबकि धान गीला, चना और उड़द में मंदी रही। मंडी में करीब 2.25 लाख कट्टे कृषि जिंसों की आवक हुई। नए सोयाबीन की आवक 80 हजार कट्टे रही। दूसरी ओर, किराना बाजार में चीनी के भाव एक ही दिन में 150 रुपए प्रति क्विंटल उछल गए और खाद्य तेलों में 40 रुपए प्रति टिन की तेजी रही। सर्राफा बाजार में इसके उलट सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 6,500 रुपए प्रति किलो टूट गई, जबकि जेवराती सोने में 1,000 रुपए की कमी आई।
कोटा की भामाशाहमंडी में बुधवार को करीब 2,25,000 कट्टे कृषि जिंसों की आवक हुई। इसमें धान की 80,000 कट्टे और लहसुन की करीब 6,000 कट्टे आवक शामिल रही। नए सोयाबीन की आवक भी 80,000 कट्टे दर्ज की गई। बंपर आवक के कारण मंडी परिसर में जगह कम पड़ गई। मंगलवार की देर रात से ही मंडी गेट के बाहर माल से भरे वाहनों की करीब एक किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं।
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
|कृषि जिंस
|भाव
|गेहूं मिल
|2,650–2,731
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,730–2,800
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,800–2,875
|धान (1509) नया
|3,000–4,101
|धान (1847)
|3,400–3,950
|सोयाबीन
|5,500–6,801
|सरसों
|7,500–8,801
|अलसी
|9,500–10,000
|ज्वार शंकर
|2,000–2,500
|मक्का नई
|1,700–2,400
|जौ
|2,500–2,650
|तिल्ली
|7,000–11,500
|मैथी
|5,800–6,700
|मूंग
|6,500–8,200
|उड़द नया
|4,500–8,800
|चना देशी
|6,500–6,900
|चना मौसमी नया
|5,800–6,900
|चना पेप्सी
|5,800–6,851
|चना डंकी
|5,200–6,300
|चना काबुली
|5,500–8,000
|धनिया बादामी
|13,800–14,500
|धनिया ईगल
|14,300–14,850
|धनिया रंगदार
|14,000–16,800
|लहसुन
|5,000–19,500
|कृषि जिंस
|भाव में बदलाव
|गेहूं
|30 रुपए तेज
|सोयाबीन
|200 रुपए तेज
|सरसों
|100 रुपए तेज
|धान गीला
|250 रुपए मंदा
|चना
|50 रुपए मंदा
|उड़द
|200 रुपए मंदा
सभी भाव 15 किलो प्रति टिन के अनुसार रुपए में हैं।
|खाद्य तेल
|भाव (₹/टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,620
|सोया रिफाइंड चंबल
|2,585
|सोया रिफाइंड सदाबहार
|2,440
|लोकल रिफाइंड
|2,330
|दीप ज्योति
|2,460
|सरसों तेल स्वास्तिक
|3,055
|अलसी तेल
|2,690
|मूंगफली ट्रक
|3,340
|मूंगफली कोटा स्वास्तिक
|2,920
|मूंगफली सोना सिक्का
|3,180
|मूंगफली कटारिया गोल्ड
|2,960
|वनस्पति घी स्कूटर
|2,190
|वनस्पति घी अशोका
|2,190
|उत्पाद
|भाव
|चीनी
|₹5,720–5,770 प्रति क्विंटल
|मिल्क फूड देसी घी
|₹10,040 प्रति टिन
|कोटा फ्रेश देसी घी
|₹9,900 प्रति टिन
|पारस देसी घी
|₹10,350 प्रति टिन
|नोवा देसी घी
|₹10,100 प्रति टिन
|अमूल देसी घी
|₹9,980 प्रति टिन
|मधुसूदन देसी घी
|₹10,500 प्रति टिन
|परम देसी घी
|₹10,340 प्रति टिन
किराना बाजार में चीनी के भाव एक दिन में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 5,720 से 5,770 रुपए के स्तर पर पहुंच गए। खाद्य तेलों में भी 40 रुपए प्रति टिन की तेजी दर्ज की गई।
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
|चावल और दाल
|भाव
|बासमती चावल
|9,500–10,500
|मूंग दाल
|9,500–10,200
|मूंग मोगर
|10,700–11,100
|चना दाल
|8,800–9,000
|तुअर दाल
|12,000–15,200
|उड़द दाल
|10,800–11,500
|उड़द मोगर
|12,000–13,000
|मसूर दाल
|7,000–7,500
कोटा के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 6,500 रुपए प्रति किलो टूटकर 2,16,500 रुपए पर आ गई। जेवराती सोने में 1,000 रुपए की गिरावट रही और भाव 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए। शुद्ध सोने का भाव 1,48,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, भाव रुपए में।
|सोने की शुद्धता
|भाव (₹)
|गोल्ड 24 कैरेट (99.5)
|1,48,300
|गोल्ड 22 कैरेट
|1,37,315
|गोल्ड 20 कैरेट
|1,28,957
|गोल्ड 18 कैरेट
|1,18,640
|गोल्ड 14 कैरेट
|1,04,437
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