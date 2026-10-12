कोटा में झोलाछाप से इलाज पड़ा भारी: युवक का चेहरा फूला और हाथ-पैर की उंगलियां पड़ीं काली, 4 साल तक लगे थे स्टेरॉयड के इंजेक्शन

कोटा. त्वचा की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक युवक ने इलाज करवाया, लेकिन धीरे-धीरे उसकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। शरीर में बदलाव आने लगे, वजन बढ़ने लगा और चेहरा भी फूल गया। शुरुआत में इन लक्षणों की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में हालत ऐसी हो गई कि हाथ-पैर की उंगलियां काली पड़ने लगीं और पैर में घाव हो गया। लंबे समय तक ठीक नहीं होने पर युवक की मुश्किलें और बढ़ गईं। बाद में युवक को कोटा के राजकीय मेडिकल कॉलेज से जुड़े सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बीमारी की वजह और इलाज की दिशा तय की।