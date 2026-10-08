Rajasthan: RTU में छात्र की मौत के बाद बवाल, साथी छात्रों ने मेन गेट पर लगाया ताला, वार्डन को हटाने की मांग

छात्रों ने चीफ वार्डन डॉ. डीके यादव पर भी सवाल उठाए हैं। छात्रों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद वार्डन के मौके पर पहुंचने में देरी हुई और एंबुलेंस आने में भी समय लगा। एक छात्र ने आरोप लगाया कि अक्षित की हालत खराब होने के बावजूद उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था नहीं हुई। हालांकि चीफ वार्डन डॉ. डीके यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि उन्हें सुबह 9:56 बजे सूचना मिली थी। इसके करीब पांच मिनट बाद उन्होंने दोनों वार्डन को एंबुलेंस बुलाने के लिए कहा। एंबुलेंस में देरी होने पर उन्होंने ऑटो की व्यवस्था कराई और खुद भी मौके पर पहुंचे।