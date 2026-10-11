कोटा: न एंबुलेंस मिली, न कोई सहारा…कचरा गाड़ी में ले जाना पड़ा सफाईकर्मी का शव, परिजनों की लाचारी देख रो पड़े लोग

परिजनों ने निजी वाहन से शव ले जाने का प्रयास किया, लेकिन शव की हालत और दुर्गंध के चलते कोई भी वाहन चालक तैयार नहीं हुआ। अस्पताल में शव ले जाने के लिए अलग से शव वाहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में परिजनों को मजबूरी में नगरपालिका के कचरा वाहन का सहारा लेना पड़ा। इसी वाहन से राकेश का शव खानपुर से सांगोद पहुंचाया गया। एक मृतक के शव को ले जाने के लिए उचित वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाने का यह मामला चर्चा का विषय बन गया।। परिवार के लोगों की यह लाचारी देख वहां मौजूद लोग भावुक हो गए।