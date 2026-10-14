14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Rajasthan: मध्य प्रदेश से चंबल जल बंटवारे पर बनी सहमति, 18 अक्टूबर से नहरों में छोड़ा जाएगा पानी

राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल जल बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। दोनों राज्यों की सहमति के बाद 18 अक्टूबर से चंबल की दाईं मुख्य नहर में पानी छोड़ा जाएगा। हालांकि, कम बारिश के कारण बांधों में जल उपलब्धता पिछले साल के मुकाबले कम है। मध्य प्रदेश ने मुख्य सीजन में 3200 क्यूसेक पानी की मांग रखी है।
3 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Oct 14, 2026

chambal water sharing

चंबल की दाईं मुख्य नहर। फोटो: पत्रिका

कोटा। चंबल जल बंटवारे तथा रबी फसल के लिए बांधों में जल उपलब्धता के संबंध में मध्य प्रदेश-राजस्थान अंतरराज्यीय नियंत्रण मंडल की बुधवार को बैठक हुई। इसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एकराय से कहा कि इस बार बारिश कम होने से चंबल के बांधों में पानी की उपलब्धता कम है। ऐसे में सिंचाई के साथ गर्मी में पेयजल की जरूरत के हिसाब से प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। दोनों राज्यों के बीच चंबल की दाईं मुख्य नहर में 18 अक्टूबर से पानी छोड़ने पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश ने रबी के मुख्य सीजन में राजस्थान की ओर से जल समझौते के अनुरूप पानी नहीं देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मांग के अनुरूप पानी नहीं दिया जाता। बैठक में तय किया कि दोनों राज्यों के अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी जल बंटवारें और जल प्रवाह पर आपस में समन्वय करेंगे, ताकि कोई विवाद नहीं हो।

तकनीकी समिति की बैठक राजस्थान के मुख्य अभियंता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव, सीएडी राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में वर्चुअली हुई। बैठक में रबी फसलों के लिए बांधों में जल उपलब्धता एवं जलस्तर के संधारण तथा इस वर्ष 2026-27 के लिए जल मांग एवं आपूर्ति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने 18 अक्टूबर से 2000 क्यूसेक पानी की मांग रखी एवं राजस्थान के सीएडी अधिकारियों ने भी इसी तिथि से दाईं मुख्य नहर में जल प्रवाह करने की मांग रखी, जिस पर दोनों राज्यों के अधिकारियों ने सहमति दे दी। 18 अक्टूबर से जल प्रवाह शुरू होगा, जो धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।

बांधों में पानी कम, जल प्रबंधन पर जोर

इस वर्ष कम वर्षा होने से बांधों में जल उपलब्धता पिछले वर्ष की भांति कम है। इस कारण रबी फसल के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों, जैसे चना आदि की खेती के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। साथ ही, अधिक जल की खपत वाली फसलों के स्थान पर कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को अपनाने के संबंध में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों को प्रोत्साहन करने के लिए कहा गया।

राणा प्रताप सागर बांध का जल स्तर 1,150 फीट रखा जाएगा

राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध वृत्त कोटा के अधीक्षण अभियंता ने बैठक में बताया कि इस रबी सीजन के दौरान बांध के जलस्तर को कम से कम 1,150 फीट बनाए रखें। साथ ही, रबी सीजन के बाद राणा प्रताप सागर का जलस्तर 1,145 फीट बनाए रखें, जिससे आगामी गर्मियों में पीने के लिए पानी की परेशानी उत्पन्न न हो। सीएडी कोटा के अधीक्षण अभियंता ने भी नहर संचालन के दौरान राणा प्रताप सागर का स्तर 1150 फीट रखने के लिए कहा, जिससे मांग अनुसार नहरों का संचालन का नियंत्रण राणा प्रताप सागर से किया जा सके। इसके अनुसार मध्य प्रदेश से गांधी सागर में लगातार पानी छोड़ने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध खंड के अधीक्षण अभियंता ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

पीक डिमांड के दौरान जल उपलब्ध कराने की मांग

मध्य प्रदेश ने पीक डिमांड अवधि के दौरान जल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस संबंध में जल की उपलब्धता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के मध्य समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई गई। सीएडी कोटा के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि दोनों राज्यों की ओर से पानी की पीक डिमांड एक साथ होने पर रेगुलेशन में परेशानी आती है। वर्ष 2026-27 के दौरान मध्य प्रदेश को जल की आपूर्ति निर्धारित इंडेंट के अनुसार किए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश मुख्य सीजन में जल समझौते अनुरूप 3200 क्यूसेक पानी देने की मांग की है।

इन्होंने कहा-

'दोनों राज्यों के मध्य जल बंटवारे, रबी फसलों के जल की उपलब्धता तथा बांध के जलस्तर के उचित संधारण के संबंध में अधिकारियों के आपसी समन्वय से कार्य करने पर सहमति बनी। बैठक सभी बिन्दुओं में सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। बजट व मरम्मत के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है।' -संजय कुमार सिंह सचिव, मध्यप्रदेश-राजस्थान अंतरराज्यीय नियत्रंण मण्डल, कोटा

बांधों में मौजूदा समय में पानी फीसदी में

गांधी सागर बांध : 76.18
राणा प्रतार सागर बांध : 72.12
जवाहर सागर बांध : 71.63
कोटा बैराज : 98.08

यह वीडियो भी देखें :

Rajasthan: ‘तू कहे तो टॉपर बना दूं.. मिलने को तरस रहा हूं,’ छात्रा से प्रोफेसर का चैट आया सामने, जानें आगे क्या-क्या लिखा?

ये भी पढ़ें
Ayurveda University Jodhpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 08:07 pm

Published on:

14 Oct 2026 08:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: मध्य प्रदेश से चंबल जल बंटवारे पर बनी सहमति, 18 अक्टूबर से नहरों में छोड़ा जाएगा पानी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में झोलाछाप से इलाज पड़ा भारी: युवक का चेहरा फूला और हाथ-पैर की उंगलियां पड़ीं काली, 4 साल तक लगे थे स्टेरॉयड के इंजेक्शन

Cushing Syndrome Case Kota
कोटा

कोटा: न एंबुलेंस मिली, न कोई सहारा…कचरा गाड़ी में ले जाना पड़ा सफाईकर्मी का शव, परिजनों की लाचारी देख रो पड़े लोग

Dead Body Transport Issue
कोटा

Rajasthan Accident: डोल मेले से लौट रहे थे दो दोस्त, सड़क पर गिरे तो भारी वाहन ने कुचला; मौत के बाद मचा कोहराम

Kota Baran Highway Accident
कोटा

Vande Bharat: कोटा मंडल में 180KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी 16 कोच वाली नई वंदे भारत ट्रेन, हाईस्पीड ट्रायल सफल

Vande Bharat
कोटा

Rajasthan: RTU में छात्र की मौत के बाद बवाल, साथी छात्रों ने मेन गेट पर लगाया ताला, वार्डन को हटाने की मांग

RTU Kota Protest
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.