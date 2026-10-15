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कोटा में तेज रफ्तार पिकअप ने उजाड़ा परिवार, 6 महीने की गर्भवती महिला की मौत; 3 साल की बेटी घायल

कोटा के नॉर्दर्न बायपास पर पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 28 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत हो गई। हादसे में उनकी तीन साल की बेटी घायल हो गई। पति ने पिकअप चालक पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है।
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कोटा

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Harshita Saini

Oct 15, 2026

kota accident

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कोटा. परिवार के साथ बाइक पर निकले दयाराम के लिए बुधवार शाम का सफर जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव बन गया। नॉर्दर्न बायपास पर पीछे से आई तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी 28 वर्षीय पत्नी मोना की जान चली गई, जो छह महीने की गर्भवती थी। बाइक पर मौजूद उनकी तीन साल की बेटी भी घायल हो गई। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

सब्जी लेने निकला था परिवार

गामछ निवासी दयाराम बुधवार शाम करीब 6 बजे पत्नी मोना और बेटी के साथ सब्जी लेने जा रहे थे। वे नॉर्दर्न बायपास से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आई पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोना सड़क पर गिर गई और पिकअप की चपेट में आ गई। वाहन की चपेट में आने से उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गिरने की वजह से ही उनकी तीन साल की बच्ची भी घायल हो गई।

पति ने बताई हादसे की आपबीती, शराब के नशे में होने का आरोप

दयाराम ने पुलिस को हादसे के समय की पूरी कहानी बताई। साथ ही उन्होंने पिकअप के ड्राइवर को लेकर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिकअप का ड्राइवर शराब के नशे में धुत होकर वाहन चला रहा था। हालांकि अभी दयाराम के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

पिकअप नंबर से चालक तक पहुंचने की कोशिश

रेलवे कॉलोनी थाने के एएसआई अब्दुल लतीफ ने बताया कि मृतका के पति ने पुलिस को पिकअप का नंबर उपलब्ध कराया है। इसी आधार पर वाहन की पहचान कर चालक का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद मोना का शव परिजनों को सौंप दिया गया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, आने वाले मेहमान का था इंतजार

परिवार में आने वाले नए मेहमान को लेकर खुशियों का इंतजार था, लेकिन हादसे ने सब कुछ बदल दिया। जिस घर में कुछ महीनों बाद बच्चे के आने की तैयारियां होनी थीं, वहां अब मातम पसरा है। तीन साल की बेटी ने अपनी मां को खो दिया। आने वाले बच्चे को लेकर परिवार ने जो सपने संजोए थे, वे भी इस हादसे के साथ अधूरे रह गए।

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Updated on:

15 Oct 2026 03:58 pm

Published on:

15 Oct 2026 03:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में तेज रफ्तार पिकअप ने उजाड़ा परिवार, 6 महीने की गर्भवती महिला की मौत; 3 साल की बेटी घायल

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