कोटा में तेज रफ्तार पिकअप ने उजाड़ा परिवार, 6 महीने की गर्भवती महिला की मौत; 3 साल की बेटी घायल

गामछ निवासी दयाराम बुधवार शाम करीब 6 बजे पत्नी मोना और बेटी के साथ सब्जी लेने जा रहे थे। वे नॉर्दर्न बायपास से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आई पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोना सड़क पर गिर गई और पिकअप की चपेट में आ गई। वाहन की चपेट में आने से उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गिरने की वजह से ही उनकी तीन साल की बच्ची भी घायल हो गई।