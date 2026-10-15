Kota: राम बारात से पहले अचानक झाड़ू लेकर सड़क पर उतरीं कोटा महापौर, कचरा गाड़ी खुद चलाकर दिया स्वच्छता का संदेश

Kota Mayor Anusuya Goswami Clean Campaign: 133वें राष्ट्रीय दशहरा मेले के तहत गुरुवार को निकलने वाली राम बारात शोभायात्रा के मार्ग को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए महापौर अनुसुईया गोस्वामी सुबह 6 बजे खुद सफाई अभियान में जुटीं। महापौर ने हाथ में झाड़ू थामकर सड़क और दुकानों के सामने फैले कचरे को एकत्र किया। इसके बाद कचरे को गाड़ी में डालने के साथ ही खुद कचरा गाड़ी चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उपमहापौर, पार्षद और नगर निगम के अधिकारी भी उनके साथ रहे।