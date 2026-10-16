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कोटा

Kota Mandi Bhav: धनिया व मक्का तेज, सोयाबीन-सरसों मंदा, फिर चमकी चांदी, जानें मंडी का ताजा भाव

कोटा की भामाशाहमंडी में शुक्रवार को धनिया और मक्का के भाव में तेजी रही, जबकि सोयाबीन, सरसों, चना और उड़द मंदे रहे। मंडी में कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 1.80 लाख कट्टे दर्ज की गई। लहसुन भी 300 रुपए तेज होकर 5,000 से 20,500 रुपए तक बिका।
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कोटा

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Kamal Mishra

Oct 16, 2026

kota mandi rate

Kota Mandi Bhav: कोटा मंडी की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

कोटा। भामाशाहमंडी में शुक्रवार को कृषि जिंसों के भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला। धनिया और मक्का की कीमतों में तेजी रही, जबकि सोयाबीन, सरसों, चना और उड़द के भाव में गिरावट दर्ज की गई। मंडी में सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 1.80 लाख कट्टे रही। लहसुन की आवक लगभग 4 हजार कट्टे रही और इसके भाव में 300 रुपए की तेजी आई। लहसुन के भाव 5,000 से 20,500 रुपए तक रहे।

दूसरी ओर, कोटा के सर्राफा बाजार में चांदी और सोने की कीमतों में तेजी रही। चांदी 2,000 रुपए बढ़कर 2,16,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जेवराती सोने में 700 रुपए की तेजी रही। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।

भामाशाहमंडी में कृषि जिंसों के ताजा भाव

शुक्रवार को प्रमुख कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। सभी दरें रुपए प्रति क्विंटल में हैं।

कृषि जिंसन्यूनतम भाव (₹)अधिकतम भाव (₹)
गेहूं मिल2,6702,751
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,7502,825
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,8503,000
धान (1509) नया3,0004,101
धान (1847)3,4003,950
सोयाबीन5,8007,001
सरसों7,5008,701
अलसी9,50010,000
ज्वार शंकर2,0002,500
मक्का नई1,7502,600
जौ2,5002,650
तिल्ली7,00012,500
मैथी5,8006,700
धनिया बादामी14,00014,800
धनिया ईगल14,50015,000
धनिया रंगदार15,00017,000
मूंग6,5008,200
उड़द नया4,5008,500
चना देशी6,5006,850
चना मौसमी नया5,8006,800
चना पेप्सी5,8006,851
चना डंकी5,2006,300
चना काबुली5,5008,000

Mandi Rate: खाद्य तेल के भाव

खाद्य तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन के हिसाब से हैं।

तेल का नामभाव (₹ प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,620
सोया रिफाइंड चंबल2,585
सोया रिफाइंड सदाबहार2,440
लोकल रिफाइंड2,330
दीप ज्योति2,460
सरसों स्वास्तिक3,055
अलसी तेल2,690
मूंगफली ट्रक3,340
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2,920
मूंगफली सोना सिक्का3,180
मूंगफली कटारिया गोल्ड2,960
वनस्पति घी स्कूटर2,190
वनस्पति घी अशोका2,190

देसी घी के भाव

देसी घी के भाव प्रति टिन इस प्रकार रहे।

ब्रांडभाव (₹ प्रति टिन)
मिल्क फूड10,040
कोटा फ्रेश9,900
पारस10,350
नोवा10,100
अमूल9,980
मधुसूदन10,500
परम10,340

चीनी और चावल-दाल के भाव

चीनी का भाव 5,720 से 5,770 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल और दालों के भाव भी इस प्रकार रहे।

वस्तुन्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
बासमती चावल9,50010,500
मूंग दाल9,50010,200
मूंग मोगर10,70011,100
चना दाल8,8009,000
तुअर दाल12,00015,200
उड़द दाल10,80011,500
उड़द मोगर12,00013,000
मसूर दाल7,0007,500

कोटा सर्राफा बाजार: चांदी-सोने में तेजी

कोटा सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भाव बढ़े। चांदी में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। जेवराती सोना 700 रुपए बढ़ा।

कीमती धातुभावतेजी
चांदी₹2,16,000 प्रति किलोग्राम₹2,000
जेवराती सोना₹1,48,600 प्रति 10 ग्राम₹700
शुद्ध सोना₹1,49,350 प्रति 10 ग्राम

गोल्ड कैरेट के भाव

सोने की शुद्धताभाव (₹)
गोल्ड 24 कैरेट1,48,600
गोल्ड 22 कैरेट1,37,603
गोल्ड 20 कैरेट1,29,282
गोल्ड 18 कैरेट1,18,880
गोल्ड 14 कैरेट1,04,020

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

16 Oct 2026 10:08 pm

Published on:

16 Oct 2026 10:07 pm

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