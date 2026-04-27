Indian Railways: 48 साल पुरानी इस ट्रेन पर 3 राज्यों का बोझ, लंबी वेटिंग से यात्री परेशान, आखिर कब चलेगी नई ट्रेन?

गौरतलब है कि करीब 48 वर्ष पुरानी बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस का संचालन वर्ष 1978 में प्रारंभ किया गया था। बाद में इस ट्रेन में चंडीगढ़ के लिए लिंक जोड़ते जोड़ते हुए बाड़मेर-हरिद्वार-कालका लिंक एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया गया। यह ट्रेन अंबाला से हरिद्वार और कालका के लिए विभाजित होकर चलती थी और चंडीगढ़ सहित कई प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करती थी। ऋषिकेश के लिए सीट नहीं मिलने पर यात्री कालका लिंक कोचों में अंबाला तक रिजर्वेशन लेकर यात्रा करते थे। जहां अंबाला से बसों व अन्य ट्रेनों से ऋषिकेश पहुंचते थे। लेकिन कोविड के बाद रेलवे द्वारा कालका के लिए लिंक हटाने के बाद यात्रियों का दबाव पूरी तरह बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस पर आ गया है।