ईरान की कैद में राजस्थान का शख्स, जहाज पर फायरिेंग के बाद टूटा था संपर्क, पत्नी की हालत देख PM-CM तक पहुंची चिट्ठी

संजय माहर जिस जहाज पर तैनात थे, वह गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर आ रहा था। करीब 20 दिन पहले संजय दुबई गए थे और चार दिन पहले ही जहाज के साथ भारत के लिए रवाना हुए थे। जहाज को गुरुवार तक मुंद्रा पहुंचना था, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में अनुमति नहीं मिलने से यह बीच रास्ते में ही रुक गया। इसी दौरान ईरानी बलों ने घेराबंदी कर ली।