Gold Market: ‘ज्वैलरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा तगड़ा असर..?’, PM मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील पर ये बोले कोटा ज्वेलर्स

Kota Gold Jewelers On PM Modi Appeal: प्रधानमंत्री की ओर से देशवासियों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद कोटा समेत देशभर में नई बहस छिड़ गई है। सोने के आभूषण महिलाओं की पहली पसंद माने जाते हैं। शादी समारोहों के अलावा जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और अन्य सामाजिक आयोजनों में भी रिश्तेदार शगुन के तौर पर सोने के आभूषण उपहार में देते हैं। सोने-चांदी के दाम सातवें आसमान पर पहुंचने के बावजूद महिलाओं ने इसकी खरीदारी जारी रखी है।