Dara Ghati RUB: दरा घाटी निर्माण में 14 और 21 मई को ट्रैफिक डायवर्जन, बदले कई रूट, जिला कलक्टर के आदेश जारी

Dara Ghati New Railway Underbridge: कोटा जिले की दरा घाटी में रेलवे ट्रैक पर नए अंडरपास (RUB) का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस दौरान आरएच गर्डर स्थापित करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया जाएगा। जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 14 मई को 48 घंटे और 21 मई को 24 घंटे तक विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया है।