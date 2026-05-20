41 गोडावणों के बीच थार में उम्मीद और संरक्षण की नई उड़ान

21 मई 1982 को गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। उस समय यह कदम राज्य की प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया था। हालांकि आने वाले वर्षों में तेजी से बदलते भू-उपयोग, आधारभूत ढांचों के विस्तार, घासस्थलों के सिकुडऩे और बढ़ती मानवीय गतिविधियों ने इसकी आबादी को तेजी से प्रभावित किया। एक समय देश के कई राज्यों में दिखाई देने वाला यह पक्षी अब सीमित क्षेत्रों तक सिमट चुका है। थार मरुस्थल इसका सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आश्रय क्षेत्र बनकर उभरा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2011 तक इसकी वैश्विक आबादी 300 से भी नीचे पहुंच गई। इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया।