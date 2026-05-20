जैसलमेर में खत्म होगा ट्रैफिक का झंझट, ₹15.5 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से बदलने वाली है शहर की सूरत

Jaisalmer Smart Parking Project: पर्यटन नगरी जैसलमेर में अब सड़कों पर लगने वाले जाम और पार्किंग की किल्लत से बड़ी राहत मिलने वाली है। शहर की ट्रैफिक संरचना को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए नगर परिषद ने 15.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस नई शहरी अवधारणा (अर्बन कॉन्सेप्ट) के तहत पार्किंग का समाधान जमीन पर नहीं, बल्कि ऊंचाई में तलाशा जा रहा है।