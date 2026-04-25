सड़क हादसों में वृद्धि, शादी की खुशियां बन रहीं मातम:

झालावाड़ अप्रैल का महीना, शादियों का सीजन और खुशियों के इस माहौल में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। देश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, केवल अप्रैल माह में शादी समारोहों के दौरान होने वाले हादसों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। जिले में इन दिनों शादी के सीजन में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं, खासकर अप्रैल माह में हादसों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे खुशियां मातम में बदल रही हैं। झालावाड़ जिले में शादी समारोहों में शामिल होने वाले लोग इन हादसों का अधिक शिकार हो रहे हैं। जिले में शादी के सीजन में बढ़ते सड़क हादसों के पीछे मुख्य रूप से नींद की कमी, ओवरस्पीडिंग और थकान-लापरवाही जैसे कारण सामने आ रहे हैं। लोग देर रात तक जागने के बाद बिना पर्याप्त आराम किए गाड़ी चलाकर लौटते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है। समय पर घर पहुंचने की जल्दबाजी में युवा तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, जो जानलेवा साबित हो रही है। शराब पीकर वाहन चलाना भी हादसों का एक बड़ा कारण है। ऐसे में जिले में हर दूसरे दिन एक व्य​क्ति की मौत हो रही है। मार्च-अप्रेल माह में 35 से 40 के बीच सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें हर माह करीब 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।