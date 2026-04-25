25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar: बेटी को साथ ले जाने के लिए मां ने सौतेले पिता के साथ मिलकर किया अपहरण, उज्जैन से पुलिस ने छुड़ाया

Rajasthan Crime: कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा मीरा दोपहर करीब 1 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर निकली ही थी कि पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उसे जबरन कार में डालकर फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Apr 25, 2026

School Girl Kidnapping Case

फोटो: पत्रिका

Jhalawar Kidnapping Case: झालावाड़ के चौमहला क्षेत्र के उन्हेल थाना अंतर्गत ढाबला गांव में शुक्रवार को दिनदहाड़े स्कूल के बाहर से एक छात्रा के अपहरण की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों ओर नाकाबंदी कर दी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से बालिका को सकुशल बरामद कर लिया, जिससे परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

पुलिस के अनुसार कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा मीरा दोपहर करीब 1 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर निकली ही थी कि पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उसे जबरन कार में बैठाकर मौके से फरार हो गए। घटना को देखते ही अन्य बच्चों और प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी जिसके बाद पुलिस और परिजनों को भी सूचित किया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक हेमंत गौतम के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया और तुरंत ही संभावित मार्गों पर सख्त नाकाबंदी की व्यवस्था की गई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की और लगातार पीछा जारी रखा। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचकर बालिका को सुरक्षित तरीके से दस्तयाब कर लिया, जिससे पुलिस की तत्परता और समन्वय की सराहना की जा रही है।

बालिका को अपने साथ ले जाना चाहते थे

जांच के दौरान इस सनसनीखेज अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इसके पीछे किसी बाहरी आपराधिक गिरोह का हाथ नहीं था, बल्कि बालिका की अपनी मां और उसका सौतेला पिता ही इस घटना में शामिल थे।

बताया जा रहा है कि दोनों बालिका को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन इस बात को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक पिता रण सिंह की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद पारिवारिक परिस्थितियां और अधिक जटिल हो गई थीं।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में अपहरण सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime: शादी से मना करने पर भाभी की हत्या करने वाला देवर गिरफ्तार, पति की मौत के बाद से कर रहा था परेशान
जयपुर
Jaipur Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Apr 2026 11:09 am

Published on:

25 Apr 2026 10:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: बेटी को साथ ले जाने के लिए मां ने सौतेले पिता के साथ मिलकर किया अपहरण, उज्जैन से पुलिस ने छुड़ाया

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhalawar: मनरेगा श्रमिकों को मिलेगी राहत, जिला कलक्टर के नए आदेश जारी

MGNREGA Workers
झालावाड़

Jhalawar: वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी, 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी

Jhalawar News
झालावाड़

झालावाड़ में दर्दनाक हादसा; शादी से लौट रहे दो बाइक सवारों की मौत, कार चालक फरार

Jhalawar road accident
झालावाड़

अब बर्न के मरीजों को गोल्डन ऑवर में मिल सकेगा इलाज

झालावाड़

सीमित संसाधनों में किए ब्रेकियलप्लेक्सस के ऑपरेशन, स्थाई अपंगता से बचाया

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.