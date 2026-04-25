Jhalawar: बेटी को साथ ले जाने के लिए मां ने सौतेले पिता के साथ मिलकर किया अपहरण, उज्जैन से पुलिस ने छुड़ाया

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक हेमंत गौतम के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया और तुरंत ही संभावित मार्गों पर सख्त नाकाबंदी की व्यवस्था की गई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की और लगातार पीछा जारी रखा। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचकर बालिका को सुरक्षित तरीके से दस्तयाब कर लिया, जिससे पुलिस की तत्परता और समन्वय की सराहना की जा रही है।