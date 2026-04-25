बेरोजगार पति ने सरकारी टीचर पत्नी का करवाया अपहरण, फिल्मी स्टाइल में हुई वारदात, ससुर पहुंचे थाने

हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के चलते महज साढ़े 3 घंटे के भीतर शिक्षिका को 55 किलोमीटर दूर से सकुशल छुड़ा लिया। घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद कावेरी मीणा अपनी कार से दो अन्य साथी शिक्षिकाओं के साथ अलवर लौट रही थीं। अभी वे ढाकपुरी से जमापुरी के बीच पहुंची ही थीं कि पीछे से आए उनके पति नवल ने अपनी कार उनकी गाड़ी के आगे अड़ा दी।