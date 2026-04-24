School Timing Change: गर्मी को देखते हुए जयपुर, कोटा, चित्तौडगढ़ के बाद अब इस जिले में भी बदला स्कूलों का समय

जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश का मौसम अधिकांशतः शुष्क रहा और कई जिलों में लू के थपेड़े महसूस किए गए। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिलानी, चित्तौड़गढ़, फलोदी और बीकानेर सहित कई इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया।