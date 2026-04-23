weather warning: राजस्थान में दो दिन और बढ़ेगी गर्मी, फिर 26, 27 व 28 अप्रेल को धूलभरी आंधी व बारिश

Heatwave alert Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।