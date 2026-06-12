Mahesh Joshi : राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व जलदाय मंत्री को झटका, बेटे रोहित की याचिका भी खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा

बहुचर्चित प्रशासनिक भ्रष्टाचार 'जल जीवन मिशन' (JJM) घोटाले में फंसे पूर्व जलदाय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद महेश जोशी को किसी भी प्रकार की न्यायिक राहत देने से साफ शब्दों में इंकार कर दिया। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस अदालती फैसले के बाद यह पूरी तरह साफ हो गया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल की सलाखों के पीछे ही वक्त गुजारना होगा। इस हाई-प्रोफाइल मामले में आ रहे नित नए कानूनी मोड़ों ने राजस्थान के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर केंद्र सरकार की सबसे बड़ी पेयजल योजना में हुए करोड़ों रुपये के गबन से जुड़ा हुआ है।