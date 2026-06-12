Rajasthan Congress: क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत अब खत्म हो जाएगी?

उधर, कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़े वर्ष 2022 के घटनाक्रम पर हाल में दिए गए अपने बयानों को लेकर अशोक गहलोत ने गुरुवार को फिर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, पूरी ईमानदारी और दिल से कहा।उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं था, बल्कि उन परिस्थितियों को सामने रखना था जिनके कारण यह धारणा बनी कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल तथ्यात्मक घटनाओं का उल्लेख किया है और यदि किसी को किसी बात पर आपत्ति है तो वह चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी नेता को कटघरे में खड़ा करने की नहीं थी।