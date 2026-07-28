सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJP प्रवक्ता का आया पहला बयान, FIR वापस लेने को लेकर हुए समझौते का उठाया मुद्दा

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीजेपी आंदोलन से जुड़े मामलों में पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दिए जाने के बाद संगठन की ओर प्रतिक्रिया सामने आई है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार से 25 जुलाई को हुए समझौते का पालन करने की मांग करते हुए कहा कि उस दिन यह सहमति बनी थी कि पहले से दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और आगे कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द लिखित आश्वासन नहीं दिया तो संगठन दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होगा। आशुतोष रांका इसके पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ को समर्थन दिया।