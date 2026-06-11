अशोक गहलोत का बड़ा बयान : ‘जो बोला उसपर जवाब देने के लिए तैयार, किसी पर आरोप नहीं लगाया’

गहलोत ने कहा कि वे केवल उन घटनाओं को देश के सामने रखना चाहते थे, जिनके कारण एक खास तरह की राजनीतिक धारणा बन रही थी। उनके अनुसार यह माहौल बनाया जा रहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया। गहलोत ने कहा कि उन्होंने केवल तथ्य सामने रखे हैं और यदि किसी को लगता है कि उनमें कोई गलती है, तो वे उनसे सीधे बात कर सकते हैं, वे उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं।