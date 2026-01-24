Jaipur Crime: शादी से मना करने पर भाभी की हत्या करने वाला देवर गिरफ्तार, पति की मौत के बाद से कर रहा था परेशान

आरोपी अनिल और मृतका पूनम (फाइल फोटो-पत्रिका)
जयपुर। नेहरू नगर स्थित प्रेम कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय भाभी की हत्या के मामले में आरोपी देवर अनिल को शास्त्री नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आरोपी से चाकू बरामद करने के लिए पूछताछ की जा रही है। आरोपी गुरुवार देर शाम करीब साढ़े सात बजे प्रेम कॉलोनी निवासी पूनम कटारिया की हत्या कर भाग गया था, जिसे कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने पकड़ लिया था।
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि पूनम के पति लक्की की एक वर्ष पहले मौत हो गई थी, तभी से आरोपी भाभी पूनम को शादी करने के लिए परेशान कर रहा था। इस बात को लेकर उसकी पूनम से कई बार कहासुनी भी हो गई थी।
परिजन ने बताया कि आरोपी अनिल को उसकी बुआ (पूनम की सास) ने ही अपने पास रखकर पाला था। लेकिन लक्की की मौत के बाद पूनम को परेशान करने के बाद उसे घर से निकाल दिया था। आरोपी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था और एक फैक्ट्री में काम करता था। पूनम की हत्या के बाद उनके दोनों बच्चों को परिजन संभाल रहे हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी अनिल की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। इसकी वजह से उसकी बुआ (पूनम की सास) ने उसे पाल-पोसकर बड़ा किया था। अनिल आए दिन लोगों से झगड़ा करता था, जिसकी वजह से उसे उसके घर वाले भी पसंद नहीं करते। आरोपी अक्सर पूनम का पीछा किया करता था। हत्या वाले दिन भी वह पूनम से बात करने की कोशिश कर रहा था। पूनम ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी अनिल ने चाकू से गोदकर पूनम की हत्या कर दी थी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग