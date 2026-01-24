Jaipur Crime: शादी से मना करने पर भाभी की हत्या करने वाला देवर गिरफ्तार, पति की मौत के बाद से कर रहा था परेशान

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी अनिल की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। इसकी वजह से उसकी बुआ (पूनम की सास) ने उसे पाल-पोसकर बड़ा किया था। अनिल आए दिन लोगों से झगड़ा करता था, जिसकी वजह से उसे उसके घर वाले भी पसंद नहीं करते। आरोपी अक्सर पूनम का पीछा किया करता था। हत्या वाले दिन भी वह पूनम से बात करने की कोशिश कर रहा था। पूनम ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी अनिल ने चाकू से गोदकर पूनम की हत्या कर दी थी।