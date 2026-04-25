प्यासे कंठ और सूखे नल: जिले में अधूरा जल जीवन मिशन

झालावाड़. जल बिना जीवन अधूरा है। इसी सोच के साथ सरकार ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कर हर घर को पानी देने का वादा किया था। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ जिले में हर घर जल का सपना धरातल पर दम तोड़ता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना, जिसका लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से जल पहुंचाना था। राजस्थान के कई जिलों में भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ गई है। झालावाड़ जिले में भी योजना के तहत गांवों में पाइपलाइनें तो बिछी, लेकिन नलों से पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी। ग्रामीण आज भी मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ऐसा ही मामला झालावाड़ जिला मुख्यालय से महज आठ किलो मीटर दूर दुर्गपुरा ग्राम पंचायत के कोटडा गांव का है। जहां दो साल से पानी की टंकी शो पीस बनी हुई है। भीषण गर्मी में ग्रामीण दो-तीन किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। ग्रामीण एक कुएं से पानी लाते हैं, लेकिन उसमें भी गंदा पानी है, तीन-तीन बार पानी छान कर लाना मजबूरी बना हुआ है। ग्रामीण इसके लिए सूतीकपड़ा साथ लेकर जाते हैं, जब पानी पीने लायक होता है।