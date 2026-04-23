विवाहिता की संदिग्ध मौत: भाई ने लगाया पति पर जबरन जहर देकर हत्या का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका परमीना की शादी करीब 25-26 साल पहले गोविंदगढ़ तहसील के कैमासा निवासी अकबर नामक व्यक्ति के साथ हुई थी। मृतका के भाई अरशद, जो जिला पलवल के हथीन वार्ड नंबर 14 का निवासी है, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विवाह के शुरुआती दिनों के बाद से ही परमीना का वैवाहिक जीवन विवादों में घिर गया था। अरशद का आरोप है कि आरोपी पति अकबर अक्सर परमीना के साथ मारपीट करता था और उसे प्रताड़ित करता था। आरोपी ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसे परिवार ने गंभीरता से नहीं लिया।