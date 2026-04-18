Baran Murder: बारां में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, बाइक से आए बदमाश, इलाके में मची अफरा-तफरी

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि परिजनों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है।