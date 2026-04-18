18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran Murder: बारां में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, बाइक से आए बदमाश, इलाके में मची अफरा-तफरी

Baran Youth Murder: बारां शहर में युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। घटना की खबर लगते ही अस्पताल परिसर में भीड़ एकत्रित हो गई।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Kamal Mishra

Apr 18, 2026

Baran Murder

मृतक मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू (फोटो-पत्रिका)

बारां। शहर में शुक्रवार देर रात युवक की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। जहां अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार, शहर के शिवाजी नगर क्षेत्र स्थित लालबाई चौक में रात करीब 11:30 बजे दो बाइक सवार युवक पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र निवासी मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया और पूरी तरह से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइकसवार बदमाश मौके से फरार हो गए।

यह वीडियो भी देखें :

चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

वारदात की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गंभीर रूप से घायल मनीष को परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मनीष को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं इस तरह की वारदात के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया।

रातों-रात पुलिस ने टीम का किया गठन

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि परिजनों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है।

आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम

इधर, हत्या की घटना से आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

Dungarpur Water Crisis : डूंगरपुर में सूखे जलस्रोत से बढ़ा संकट, गांवों की ओर बढ़ रहे प्यासे वन्य जीव, दहशत में ग्रामीण
डूंगरपुर
Dungarpur dry water source increased crisis Thirsty wild animals are moving towards Gaon villagers panic

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Murder: बारां में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, बाइक से आए बदमाश, इलाके में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम भाई-बहन की मौत, स्कूल की छुट्टी के बाद मां के साथ लौट रहे थे घर

बारां

Housing Schemes: घर का सपना होगा पूरा, बारां आवासन मंडल की नई आवासीय योजना, बनेंगे 497 आवास

Baran housing scheme Rajasthan, Mangrol road housing project, Awasan Mandal Baran, affordable housing Rajasthan, Baran real estate news, government housing scheme Rajasthan, EWS LIG MIG housing project, Baran urban development, Rajasthan housing board scheme, Baran property news, residential project Baran, housing scheme update Rajasthan, Baran infrastructure development, low cost housing Rajasthan, Baran city expansion
बारां

ERCP परियोजना में हुआ बड़ा हादसा, बारां में गिरा 100 फीट ऊंचा सीमेंट साइलो, दब गया इंजीनियर, मची चीख-पुकार

ERCP Pariyojana Accident
बारां

प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, JCB से बारां में हटाई पक्की दुकानें

illegal encroachment
बारां

राजस्थान में MLA के व्यवहार से आहत डॉक्टर का इस्तीफा, बोले-गालियां सुनने के लिए पद ग्रहण नहीं किया

MLA Radheshyam Bairwa Dr. Narendra Kumar Meghwal
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.