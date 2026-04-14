ERCP परियोजना में हुआ बड़ा हादसा, बारां में गिरा 100 फीट ऊंचा सीमेंट साइलो, दब गया इंजीनियर, मची चीख-पुकार

सूत्रों ने बताया कि रविवार शाम कंक्रीट बैचिंग प्लांट के सीमेंट साइलों में सीमेंट का स्टोरेज किया जा रहा था। इस दौरान सीमेंट ओवरटन होने से साइलो झूल गया और कुछ समझ पाते इससे पहले अचानक नीचे गिर गया। हालांकि इस समय मौके पर कम लोग मौजूद थे, मजदूर व अन्य अधिकारी कर्मचारी नीचे की ओर थे। इससे बड़ा हादसा टल गया। साइट इंजीनियर भी साइलों से दूर थे, लेकिन साइलो की करीब 100 ऊंचाई होने से गिरने के बाद यह कॉर्नर तक पहुंच गया और चपेट में आने से साइट इंजीनियर मोहिपाल (25) घायल हो गया। हादसे में दो अन्य मजदूरों को भी मामूली चोटें आई हैं।