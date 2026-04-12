राजस्थान में MLA के व्यवहार से आहत डॉक्टर का इस्तीफा, बोले-गालियां सुनने के लिए पद ग्रहण नहीं किया

पीएमओ डॉ. नरेन्द्र कुमार मेघवाल ने कहा कि बारां जिले के लोगों की सेवा करने के लिए पद ग्रहण किया था। गालियां सुनने के लिए नहीं। अपने कार्यकाल के दौरान कई सुधार कार्य किए। बच्चों के वार्ड में अब एक बेड पर दो-तीन बच्चों को नहीं रखा जाता है। इमरजेंसी वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, पीकू वार्ड समेत कई कार्य करवाए। अपना शत-प्रतिशत समय दिया। अब कुछ विषम परिस्थितियों के कारण पद से कार्य मुक्त होना चाहता हूं। पीएमओ पद से अपना त्याग पत्र निदेशालय को भेजा है।