Dungarpur Water Crisis : डूंगरपुर में सूखे जलस्रोत से बढ़ा संकट, गांवों की ओर बढ़ रहे प्यासे वन्य जीव, दहशत में ग्रामीण

डूंगरपुर जिले में अब सूरज की तपिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल का आधा महीना बीतते ही तापमान अचानक उछाल पर पहुंच गया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अप्रैल माह में गर्मी की सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और तापमान बढने की संभावना बनी हुई है। अचानक बढ़ी गर्मी ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।