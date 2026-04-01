Rajasthan : ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम भाई-बहन की मौत, स्कूल की छुट्टी के बाद मां के साथ लौट रहे थे घर

उधर, अंता नगर के निकट सीसवाली रोड स्थित रातड़िया पेट्रोल पंप के पास बुधवार देर रात सड़क हादसा हो गया। भूसे से भरी पिकअप और कार की आमने-सामने हुई भिड़ंत में कार चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य सात लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अंता वृत्त अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि कार में कुल आठ लोग सवार थे, जो अंता से एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे।