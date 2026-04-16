Tonk News: दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला की मौत, बेटी को बस में बैठाकर लौट रही थी मां

टोंक। जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बरोनी थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित पहाड़ी चौराहे के पास हुए इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मनभर देवी (55) पत्नी जगदीश जाट निवासी पहाड़ी अपनी पुत्री को जयपुर जाने वाली बस में बैठाकर वापस सड़क पार कर घर लौट रही थी।