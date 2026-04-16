16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk News: दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला की मौत, बेटी को बस में बैठाकर लौट रही थी मां

Tonk Road Accident : जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बरोनी थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित पहाड़ी चौराहे के पास हुए इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Apr 16, 2026

पहाड़ी चौराहे पर हादसे का शिकार महिला। फोटो पत्रिका नेटवर्क

टोंक। जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बरोनी थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित पहाड़ी चौराहे के पास हुए इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मनभर देवी (55) पत्नी जगदीश जाट निवासी पहाड़ी अपनी पुत्री को जयपुर जाने वाली बस में बैठाकर वापस सड़क पार कर घर लौट रही थी।

मां ने अभी बेटी को विदा ही किया था कि तभी जयपुर की ओर से तेज गति से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मनभर देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मौके पर एकत्रित हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही बरोनी थानाधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस कुसुम पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर निवाई उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।

हादसे के बाद परिजन व ग्रामीण एकत्रित हो गये। इस दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम करवाया तथा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने कार को डिटने टर मामले की जांच में शुरू कर दी है।

उनियारा में सड़क हादसे में तीन घायल

उधर, उनियारा उपखंड क्षेत्र के पचाला मार्ग पर मंगलवार शाम एक चार पहिया गाड़ी काल बनकर आई और दो बाइक पर सवार तीन जनों को बुरी तरह घायल कर दिया। हादसे में एक बाइक को गाड़ी काफी दूर तक घसीटती हुई ले गई। बाद में गाड़ी असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतर गई और चालक मौके से फरार हो गया।

अलीगढ़ थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि सामने से आ रही गाड़ी ने दो बाइक को जोरदार टक्कर मारी। पहली बाइक पर सवार पति-पत्नी अंगद मीणा और भूरी देवी निवासी बिलोता तथा दूसरी बाइक पर गिरिराज माली निवासी दोबढ़िया गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने एंबुलेंस को बुलाया, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण 112 पुलिस गाड़ी से तत्परता दिखाते हुए तीनों घायलों को सवाई माधोपुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा : शादी का कार्ड बांट रहे पिता को गुजरात रोडवेज ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत
डूंगरपुर
Dungarpur Bus accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 05:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk News: दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला की मौत, बेटी को बस में बैठाकर लौट रही थी मां

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीसलपुर बांध पर बन रहा सबसे बड़ा इंटेक पम्प हाउस, 122 करोड़ आएगी लागत, राजस्थान के 3 जिलों को मिलेगी राहत

Intake Pump House at Bisalpur Dam
टोंक

Tonk News: चला बुलडोजर, वर्षों से जमे अतिक्रमणों को मुक्त कराया; भारी पुलिस जाप्ता रहा तैनात

निवाई समाचार
टोंक

Tonk News: खौलते तेल में गिरा हलवाई, मची अफरा-तफरी, पूड़ी तलने के दौरान हुआ हादसा

Tonk News
टोंक

Rajasthan Politics : ‘राजस्थान में शीघ्र पंचायत व निकाय चुनाव कराए सरकार…’, सचिन पायलट ने मनरेगा पर भी कही बड़ी बात

Tonk MLA Sachin Pilot Demand Bhajanlal Government should conduct Rajasthan Panchayat and nager nikya elections soon
टोंक

Rajasthan Politics : राजस्थान में नगर निकाय चुनाव कराने से क्यों बच रही BJP सरकार ? सचिन पायलट ने बताई बड़ी वजह

Rajasthan Politics Why is BJP running away from nagar nikay elections Sachin Pilot scathing attack explains big reason
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.