डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा : शादी का कार्ड बांट रहे पिता को गुजरात रोडवेज ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी 45 वर्षीय कला डामोर पुत्र रूपा डामोर अपने बड़े बेटे की शादी का न्योता देने के लिए पैदल ही रिश्तेदारों और ग्रामीणों के घर जा रहे थे। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और परिवार में खुशियों का माहौल था। इसी बीच डूंगरपुर से संतरामपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार गुजरात रोडवेज बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कला डामोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।