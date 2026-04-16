16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा : शादी का कार्ड बांट रहे पिता को गुजरात रोडवेज ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

Dungarpur Bus Accident: धंबोला थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे ने खुशियों भरे माहौल को मातम में बदल दिया। रामसौर जुना गांव में गुजरात रोडवेज की बस की टक्कर से बेटे की शादी का कार्ड बांट रहे पिता की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Kamal Mishra

Apr 16, 2026

Dungarpur Bus accident

हादसे के बाद मौके पर जुटे लोग (फोटो-पत्रिका)

डूंगरपुर। जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों से भरे एक परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। रामसौर जुना गांव में गुजरात रोडवेज की एक तेज रफ्तार बस की टक्कर से एक राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार का सहारा छीन लिया, बल्कि पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी 45 वर्षीय कला डामोर पुत्र रूपा डामोर अपने बड़े बेटे की शादी का न्योता देने के लिए पैदल ही रिश्तेदारों और ग्रामीणों के घर जा रहे थे। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और परिवार में खुशियों का माहौल था। इसी बीच डूंगरपुर से संतरामपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार गुजरात रोडवेज बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कला डामोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

बड़ी संंख्या में सड़क पर जुटे लोग

घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। वहीं मृतक के घर पर कोहराम मच गया। जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां अचानक मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है।

बस चालक और कंडक्टर फरार

हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर धंबोला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक और कंडक्टर की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है।

घर में पसरा मातम

बताया जा रहा है कि मृतक अपने पीछे दो पुत्रों को छोड़ गए हैं। बड़े बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस दुखद हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।

ये भी पढ़ें

पत्नी की ‘चाल-चलन’ पर शक करता था पति, नशे में पीट-पीटकर मार डाला, टूटी चूड़ियां और खून से सनी लाठी देखकर सहम गए लोग
धौलपुर
Wife Murders by Husband Over Character Suspicion in Saipau Area of Dholpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा : शादी का कार्ड बांट रहे पिता को गुजरात रोडवेज ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan School : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा बदलाव, सीबीएसई की तर्ज पर 11वीं के विद्यार्थियों के लिए नया नियम

Rajasthan education department big change CBSE lines 11th class students New rules
डूंगरपुर

घर में भाई-बहन की शादी की चल रही थी तैयारी, तभी पहुंच गई पुलिस, आधार कार्ड से हुआ बड़ा खुलासा

child marriage stopped Dungarpur, Rajasthan child marriage case, child helpline 1098 action, minor marriage prevented Rajasthan, Dungarpur administration action, child marriage awareness India, underage marriage Rajasthan news, police action child marriage, rural social issue Rajasthan, child protection law India, minor boy girl marriage stopped, Dungarpur latest news, government action social crime, child rights protection Rajasthan, village marriage intervention case
डूंगरपुर

Rajasthan : राजस्थान के इस समाज ने लिया बड़ा फैसला, शादी-ब्याह व जन्मदिन पर अब नहीं कटेगा ‘केक’

Rajasthan Kalal community took big decision weddings and birthdays no cake cutting
डूंगरपुर

Dungarpur News : गलियाकोट पुल पर कब दौड़ेगी डूंगरपुर डिपो की बसें, यात्री परेशान

When will buses of Dungarpur depot run on Galiakot bridge passengers are worried
डूंगरपुर

Dungarpur : बिजली उपभोक्ताओं को इस माह लगेगा जबरदस्त झटका, 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ सकता है बिल, जानिए क्यों?

Dungarpur Electricity consumers shocked Bills may 10 percent increase this month know why
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.