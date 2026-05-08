Pali News: 1 महीने में ही टूटा सोशल मीडिया वाला प्यार, पति ने बीच रास्ते में छोड़ा साथ, अब पीहर लौटी युवती

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद निवासी 27 वर्षीय पीड़िता (तलाकशुदा) अपनी मां के साथ रहकर मजदूरी करती थी। करीब दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी जान-पहचान पाली निवासी 30 वर्षीय एक युवक से हुई। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और युवक ने उसे शादी का भरोसा देकर पाली बुला लिया। इसके बाद दोनों ने जोधपुर जाकर विवाह कर लिया।