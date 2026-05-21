Rajasthan: राजस्थान में तैयार होने वाली थी 30 करोड़ की MDM ड्रग्स, डीएसटी-पुलिस टीम ने तस्करों को दिया बड़ा झटका

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने फैक्ट्री संचालन के लिए जानबूझकर सुनसान स्थान चुना था, ताकि रासायनिक दुर्गंध और गतिविधियों की जानकारी किसी को न लगे। बंद टिनशेड में पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही थी, लेकिन डीएसटी की सतर्कता और मुखबिर तंत्र से मिली सूचना के आधार पर इस साजिश का खुलासा हो गया। कार्रवाई में बाप थानाधिकारी रमेश ढाका, डीएसटी प्रभारी प्रदीप एएसआई, अनोपाराम एएसआई, जगदीश हेड कांस्टेबल, महेंद्र उज्ज्वल, चैखाराम, प्रतापसिंह, रामेश्वर, महेंद्र चौधरी, श्यामसुंदर, मनोज और रामकुमार की विशेष भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।