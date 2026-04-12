MG English Medium School : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, हजारों विद्यार्थियों और अभिभावकों को मिलेगी राहत

वर्तमान में राज्य में संचालित 3,737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लगभग 6.81 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लगभग 50 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं। पिछले साल शिक्षा निदेशालय की ओर से इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हुई थी। राज्य में इस बार नया शिक्षा सत्र 2026-27 एक अप्रेल से शुरू होने के कारण पिछले सत्र के मुकाबले दो माह पहले प्रक्रिया शुरू की जा रही है।