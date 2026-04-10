Rajasthan LPG Crisis: शादी का कार्ड लेकर SDM के पास पहुंचा युवक, बोला-साहब! मेरी शादी है… सिलेंडर तो दिलाओ

बता दें कि एलपीजी संकट के बीच राजस्थान सरकार ने अप्रेल महीने में शादी वाले परिवारों में व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिलने की चिंता के समाधान के लिए मंगलवार को बड़ा कदम उठाया था। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गैस कंपनियों को निर्देश दिए थे कि शहरी क्षेत्र में शादी वाले परिवार को 3 और ग्रामीण क्षेत्र में 19 किलो के 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए जिला रसद अधिकारी को आवेदन के साथ शादी का कार्ड प्रस्तुत करना होगा। सरकार के आदेश के बाद भी गैस एजेसी संचालक मनमानी कर रहे है। जिसका नतीजा यह है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।