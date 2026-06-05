Kota: मां-बेटे मिलकर करते थे नशे की तस्करी, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, अवैध कब्जे के 2 पक्के मकानों पर चलाया बुलडोजर

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 27 जून 2020 को अनन्तपुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की पुख्ता सूचना पर रानपुर रीको एरिया स्थित एक गोदाम में चेकिंग के दौरान 24 कट्टों में 360 किलो डोडा पोस्त बरामद कर जब्त किया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी अनंतपुरा थाना क्षेत्र के गांव अमरकुंआ निवासी कालू गुर्जर और सह आरोपी चेचट थाना क्षेत्र के गांव दारूखेड़ा निवासी हरिशंकर मीणा को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 27 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 178 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए अभियुक्त कालू गुर्जर को बीस वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया, जबकि अभियुक्त हरिशंकर मीणा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।