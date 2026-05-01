Boston Cruise Accidents: राजस्थान का युवक दीपक राठौड़ गायब! कोटा में परिवार का रो-रोकर बुरा हाल, ‘बेटा जल्दी लौट आ’

Rajasthan Youth Misisng In Cruise Accident: कोटा के 26 वर्षीय दीपक सिंह राठौड़ 25 अप्रेल को अमेरिका के बोस्टन के पास समुद्री जहाज दुर्घटना के बाद लापता हो गए। वह एक प्राइवेट शिपिंग कंपनी में काम कर रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। दीपक के लापता होने से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। उनका परिवार मूल रूप से सीकर जिले का है और कोटा के सिविल लाइन्स क्षेत्र में रहता है।