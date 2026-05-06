अलवर में बम की धमकी से मचा हड़कंप: पासपोर्ट ऑफिस और मिनी सचिवालय को उड़ाने का आया मेल, खाली कराए गए दफ्तर

हैरानी की बात यह है कि अलवर पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की यह पहली धमकी नहीं है। इससे पहले इसी साल 10 मार्च और 27 मार्च को भी इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। बार-बार मिल रही इन धमकियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक इन मामलों में एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। वर्तमान में पुलिस की साइबर टीम इस ईमेल के वास्तविक स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है ताकि यह साफ हो सके कि यह किसी की शरारत है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा।