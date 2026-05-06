Alwar News: पिता ने अपने ही 6 साल के बेटे को जहर देकर मारा, पत्नी की हर निशानी मिटाना चाहता था, उम्रकैद की सजा

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी पर अपनी पत्नी की हत्या का भी संदेह जताया गया। मृतक बच्चे के नाना के अनुसार, आरोपी ने करीब दो महीने पहले अपनी पत्नी रेखा को भी जहर देकर मार दिया था, लेकिन उस समय परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी दो बेटियों को भी मारने की कोशिश की थी, हालांकि वह अपने इरादे में सफल नहीं हो पाया।