कोटपूतली-बहरोड़: ACB की कार्रवाई, 40 हजार रुपये रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने भिवाड़ी चौकी में एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, परिवादी के पिता की पैतृक जमीन के बंटवारे का मामला पिछले 5-6 वर्षों से एसडीएम कोर्ट (SDM Court) में चल रहा था। 20 जून 2025 को कोर्ट ने परिवादी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए पटवारी प्रमोद सामरिया को 'कुरेजात रिपोर्ट' बनाकर 24 जुलाई 2025 तक पेश करने के आदेश दिए थे।