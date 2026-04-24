जयपुर में आतंकी उमर हारिस: सड़वा की खामोशी में छिपे ‘खरगोश’ के राज, पड़ोसी को पड़ोसियों की खबर नहीं

सड़वा स्थित राशिद विहार कॉलोनी में बड़ी संख्या में बाहरी लोग बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे हैं। यह इलाका जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि न तो किरायेदारों का वेरिफिकेशन किया गया है और न ही संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी है।