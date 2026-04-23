कौन है राहुल मीणा? दोस्त की पत्नी से बलात्कार और Delhi IRS अधिकारी की बेटी की निर्मम हत्या, क्यों और कैसे?

पुलिस की एक टीम राजगढ़ (अलवर) पहुंची और राहुल के चाचा को उठाया। पता चला कि राहुल ने अपना और अपने भाई व दोस्त के तीन मोबाइल फोन चाचा के जरिए बेचवा दिए थे। इसके बाद पुलिस ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से पता लगाया कि राहुल गुड़गांव में रहने वाले अपने कजिन से इंस्टाग्राम मैसेंजर पर संपर्क में था। कजिन को पकड़ा गया और टेक्निकल सर्विलांस से राहुल को द्वारका के होटल में ट्रैस कर लिया गया।