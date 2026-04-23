Alwar Crime: इस चीज का था शौकीन आरोपी राहुल मीणा, थ्रिलर फिल्म से कम नहीं पूरी प्लानिंग

बताया जा रहा है कि अलवर के राजगढ़ निवासी राहुल मीणा को अफसर ने कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया था। उसने हिसाब में गडबड़ी की थी। इसी बात से परिवार नाराज चल रहा था। वह कुछ दिन से अलवर में ही था। उसने यहां पर अपनी दोस्त की बीवी से रेप किया और उसके बाद अपना फोन दस हजार में बेच दिया ताकि उसका कोई पीछा नहीं कर सके। उसके बाद छह हजार रुपए में दिल्ली तक एंबलेंस की ताकि कोई रोक-टोक नहीं हो। दिल्ली में ऐंबुलेंस का किराया देने से पहले ही वह फरार हो गया। उसने दिल्ली में वारदात की और फिर अपने कपड़े और जूते वहीं छोड़ दिए। वह द्वारका में छुपा था। उसे दबोच लिया गया है।